MN - Montesano, dell'agenzia di Joorabchian, è a Milano per portare Forson al Monza. Tra i calciatori seguiti anche Zirkzee

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com attraverso l'inviato Luca Bendoni, Gian Maria Montesano, agente facente parte della scuderia di Kia Joorabchian, è a Milano per chiudere il trasferimento del 2004 Forson dal Manchester Utd al Monza a parametro zero; tra i giocatori seguiti da Montesano, e dunque da Joorabchian, vi è anche Joshua Zirkzee.

Sport Invest UK agent, Gian Maria Montesano is in Milan to complete Omari Forson's transfer to Monza. His client list includes Joshua Zirkzee and Douglas Luiz.

