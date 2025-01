MN - Monza su Jovic: è una delle prime scelte di Galliani. Ma va convinto il giocatore serbo

Il Monza è alla ricerca di un attaccante e ha messo nel mirino anche Luka Jovic, centravanti che sta giocando pochissimo nel Milan. Il serbo è una delle prime scelte dell'ad dei brianzoli Adriano Galliani che dovrà non solo convincere il Diavolo con la giusta offerta, ma anche il giocatore ad andare in un club che sta lottando per non retrocedere. Nei giorni scorsi, ci sono stati dei sondaggi per Jovic da parte di Monaco e Siviglia.

In questa stagione, Jovic ha trovato pochissimo spazio: quattro presenze, di cui solo una da titolare (contro il Torino alla prima giornata di campionato), e appena 88' in campo con zero gol segnati. A condizionare il serbo c'è stata la pubalgia, che lo ha costretto anche ad operarsi lo scorso 26 novembre per il rinforzo del canale inguinale sinistro.

di Antonio Vitiello