MN - Okafor-Lipsia, interesse concreto: ecco su che base si tratta con il Milan

L’interessamento del Lipsia per Noah Okafor è confermato dopo le notizie dei giorni scorsi. Il club tedesco ha preso contatto sia con il Milan sia con l’agenzia che gestisce l’attaccante svizzero per capire i termini dell’operazione. Di certo c’è che, in questo momento, Okafor ha bisogno di rilanciarsi e potrebbe farlo in un sistema che già conosce bene, visto che è esploso al Salisburgo (club dal quale lo ha prelevato il Milan nell’estate 2023) ovvero uno dei club che fanno parte della galassia Red Bull che, come noto, opera con una metodologia univoca e caratterizzante.

La possibile formula

Milan e Lipsia stanno discutendo sui termini del trasferimento di Okafor sulla base di un prestito con opzione d’acquisto a favore del club tedesco. Ad oggi, infatti, è difficile che si possa parlare di un trasferimento a titolo definitivo visto anche lo scorcio di stagione che lo svizzero ha fatto, condito dal gol con il Torino e una buona prova in Champions contro il Bruges, ma anche di alcuni passaggi a vuoto sotto la gestione Fonseca. Nuovi contatti sono previsti nei prossimi giorni, quando si avrà anche un quadro clinico migliore per ciò che concerne il suo problema al polpaccio che lo ha portato a rimanere a Milanello e a saltare la vittoriosa missione in terra saudita per la Supercoppa.