MN - Origi sempre in uscita: sul tavolo proposte dall'Arabia, MLS e Turchia

Per un momento si era anche creduto che Paulo Fonseca potesse puntare su Divock Origi in questa stagione, ma nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'allenatore portoghese Zlatan Ibrahimovic fu piuttosto chiaro in merito alla situazione del belga, dicendo che non rientrava nei piani della prima squadra e che sarebbe stato aggregato al Milan Futuro.

Con l'U23 rossonera Origi non si è però praticamente mai allenato, vivendo così dallo scorso 8 luglio una situazione da separato in casa. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, però, a tutto c'è una fine, ed è anche questo il caso, con il calciatore che starebbe valutando proposte dalla Saudi Pro League, dalla MLS e dall Super Lig turca per lasciare il Milan.

di Antonio Vitiello