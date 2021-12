MN - Passerini sul mercato: "A Pioli farebbe comodo un terzo attaccante..."

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA integrale) su un possibile altro colpo di mercato: "A me piacerebbe che arrivasse anche un attaccante. Il Milan ha due attaccanti "anziani" e sarebbe servito un giovane, perché Pellegri si infortuna troppo spesso. A Pioli farebbe comodo un terzo attaccante, ma l'orientamento della dirigenza rossonera è quello di andare sul difensore; sta di fatto che, in caso di opportunità, ci si farà trovare pronti per coglierle".