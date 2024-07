MN - Pellegrino in prestito secco al Club Atlético Independiente

Aggiornamento di mercato per quanto riguarda un'operazione in uscita. Infatti, come già stato riportato nei giorni scorsi il futuro del difensore argentino Marco Pellegrino sarà ancora una volta lontano da Milanello. Dopo il prestito alla Salernitana, per Pellegrino ci sarà un'altra esperienza in prestito. Un ritorno in patria questa volta.

E' infatti chiusa l'operazione che lo porterà in prestito secco al Club Atlético Independiente nella Superliga, prima serie argentina. Il 21enne voleva giocare con continuità e insieme al club rossonero hanno deciso per la partenza in prestito.

di Antonio Vitiello