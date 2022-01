MN - Per Thiaw lo Schalke chiede 8 milioni. Il Milan ne offre 5-6: si tratta

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, la richiesta dello Schalke per lasciar partire Malick Thiaw è sugli 8 milioni di euro. Il Milan vorrebbe abbassare le pretese del club tedesco arrivando a 5-6 milioni. La trattativa è in corso ma non è semplice. Qualora si registrasse un’apertura da parte del club tedesco, l’affare per il difensore potrebbe chiudersi fra venerdì e lunedì. L’alternativa a Thiaw più forte in questo momento è quella di Maxime Estève del Montpellier.