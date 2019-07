MN - Plizzari già verso Livorno: sarà un prestito secco annuale

Alessandro Plizzari lascerà il Milan per la prossima stagione e si accaserà al Livorno. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il portiere classe 2000 sta già raggiungendo la città toscana, dove nelle prossime ore sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club amaranto per un anno, in prestito secco. La partenza di Plizzari rappresenta un altro segnale della sempre più probabile permanenza in rossonero di Gigio Donnarumma. L'estremo difensore diciannovenne, infatti, avrebbe ricoperto il ruolo di quarto portiere. Il prestito al Livorno è così un'occasione per ottenere minutaggio, dopo l'ultima sfortunata esperienza alla Ternana di due anni fa.