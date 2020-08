MN - Proposti diversi portieri per sostituire Reina, ma il Milan vuole confermare Begovic

Pepe Reina, dopo essere stato vicino al Valencia, è ora ad un passo dalla Lazio. Il portiere spagnolo si è accordato con i club biancoceleste per due anni. Il Milan non incasserà nulla ma risparmierà circa 6 milioni lordi dello stipendio residuo dell'ex Liverpool. Per quanto riguarda il sostituto, il club rossonero non ha preso in considerazione i diversi portieri che sono stati proposti, anche quelli extra-Europa. La priorità del Diavolo è confermare Asmir Begovic.