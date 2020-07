MN - Rangnick-Milan: riformulata la proposta al tedesco che ha detto di no

L'arrivo di Ralf Rangnick al Milan è saltato, quasi incredibilmente. I buoni risultati che hanno portato la squadra a un ottimo andamento post lockdown, hanno generato diverse riflessioni sulla permanenza di Stefano Pioli (a fine gara arriveranno comunicazioni) tanto è vero che a Rangnick, negli ultimi contatti avuti, gli sarebbe stata proposta la sola carica di direttore tecnico, con Pioli allenatore. Da questo cambio di carte in tavola sarebbe nata la rottura che è emersa nella convulsa serata odierna, visto che Rangnick avrebbe preteso per sé non solo i compiti che sono in carica a Maldini e Massara (che a questo punto vanno verso la conferma nelle loro posizioni), ma anche quello di allenatore.