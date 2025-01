MN - Rashford al Milan, Dani Olmo al Milan? Il punto da Bianchin della Gazzetta

vedi letture

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, il nostro inviato da Riyad ha ascoltato in esclusiva la penna de La Gazzetta dello Sport Luca Bianchin sulle ultime della squadra di Sergio Conceiçao. Queste le sue dichiarazioni a MilanNews.it.

Novità su Marcus Rashford

"È un giocatore che piace a tanti in Europa, ma è un giocatore che guadagna talmente tanto da essere complicato per il Milan. Tutto quello che si dice, oltre a questo, secondo me in questo momento è esagerato. Evidentemente qualcosa è successo, però al momento siamo molto lontani da una trattativa come quella che abbiamo vissuto in estate per Rashford".

Sulla questione Dani Olmo

"La situazione è che chiaramente c'è un problema con il Barcellona. Per i due, tre che non lo sapessero Dani Olmo in questo momento non può essere schierato dal Barcellona per le vecchie sanzioni della Liga che sono diventate effettive da gennaio dopo una proroga concessa fino al 31 dicembre. Intanto registriamo che il suo agente fino a due giorni fa diceva che non c'erano problemi e che sarebbe rimasto a Barcellona. Se Dani Olmo dovesse andar via, comunque, avrebbe tutta l'Europa su di lui. Per il Milan andare a prendere un giocatore sembra onestamente complicato. Poi attendiamo. Oggi siamo al 5 di gennaio, è lungo il mese...".