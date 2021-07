MN - Rinnovo Calabria, si va verso la fumata bianca

Il rinnovo di Davide Calabria con il Milan è una questione in via di risoluzione. Stando a quanto appreso da MilanNews.it, il terzino milanista avrebbe raggiunto l'accordo per la sottoscrizione del prolungamento di contratto con il club rossonero (probabilmente un quadriennale). Una notizia che, in attesa dell'ufficialità, sicuramente farà felici i tifosi che nel corso dell'ultimo anno hanno cambiato la loro considerazione attorno a Davide, che - ad oggi - rimane ancora il giocatore dalla militanza più lunga con la maglia rossonera.