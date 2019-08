MN - Rinviato l’incontro con l’agente di Laxalt, Parma pista difficile

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, l’incontro tra il Milan e gli agenti di Laxalt previsto per oggi è stato rinviato. Maldini e Massara hanno già lasciato la sede rossonera mezz'ora fa. Resta difficile la pista Parma, ma si proverà a trovare il modo di far uscire il laterale sinistro uruguaiano, infatti l'entorauge di Laxalt si è preso qualche giorni in più per trovare la soluzione migliore prima di incontrare la dirigenza rossonera.

di Antonio Vitiello