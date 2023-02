MN - Sportiello, nelle prossime settimane la firma del contratto con il Milan

Fonte: Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, nelle prossime settimane il portiere Marco Sportiello, oggi in forza all'Atalanta, firmerà il suo contratto con il Milan, che sarà valido da luglio 2023. I rossoneri hanno cercato di anticipare il suo arrivo nella finestra di mercato di gennaio, ma il muro dell’Atalanta, che chiedeva 5 milioni per il cartellino, ha rimandato tutto all’estate con il portiere che arriverà a parametro zero.

di Pietro Mazzara