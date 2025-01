MN - Wyett (Sun): "Potrebbero esserci altri club con tasche più importanti del Milan, anche se è un club in cui Rashford vorrebbe sicuramente giocare"

vedi letture

Il Milan ha messo gli occhi su Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. Ma quello rossonero non è l'unico club ad averlo messo nel mirino come ha spiegato anche Charlie Wyett, giornalista del Sun, ha dichiarato a Milannews.it:

Cosa vi risulta in Inghilterra circa i club interessati?

"Lo vogliono tanti club, dall'Inghilterra alla Turchia. Il Milan lo vuole chiaramente, il Napoli ha mostrato interesse e anche la Juventus, ma pensiamo che il suo ingaggio sia un problema. Sul giocatore ci sono anche Borussia Dortmund e Monaco. E tutti vogliono che lo United paghi la metà del suo stipendio. Penso che potrebbero esserci altri club con tasche più importanti del Milan, anche se è un club in cui Rashford vorrebbe sicuramente giocare".