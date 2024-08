MN - Youssouf Fofana è atterrato a Milano: ora il trasferimento in hotel, domani le visite

vedi letture

Youssouf Fofana è arrivato a Milano: il centrocampista è atterrato con un volo da Nizza pochi istanti fa. Domani sosterrà le solite visite mediche di rito prima della firma del contratto a Casa Milan, dove, alle 14:30, sarà presente in conferenza stampa per la presentazione ufficiale. Poi sarà a San Siro per seguire dal vivo Milan-Torino.

Il Milan ha chiuso per Youssouf Fofana del Monaco al termine di una trattativa molto lunga. I rossoneri non hanno mai mollato la presa, convinti della bontà della loro offerta e forti della volontà del giocatore di giocare a San Siro: l'affare si è chiuso per circa 25 milioni di euro, bonus compresi, ed il calciatore firmerà un contratto da quattro anno con opzione per il club di un altro anno.