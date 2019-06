Monza, il ds Antonelli chiude a Montolivo: "Non lo abbiamo trattato"

Il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, ai microfoni di Binario Sport ha parlato del mercato del club brianzolo allontanando le voci su alcuni nomi come quelli di Montolivo e Sorrentino: “Sono due giocatori forti, ma non sono dei nostri obiettivi. Cerchiamo giocatori con un'età diversa per un progetto pluriennale. Riccardo non è un giocatore che abbiamo trattato, in Serie C sarebbe stratosferico, ma non è nei nostri piani".