Moretto: "Milan, l'offerta per Gimenez sfiora i 30 mln. Il Feyenoord ne vuole 38-40, la trattativa continua"

Dopo aver anticipato ieri notte l'offerta ufficiale del Milan per Gimenez, il giornalista di Relevo Matteo Moretto fornisce un nuovo aggiornamento sulla trattativa per il forte centravanti messicano del Feyenoord: "Il Milan ha presentato oggi la prima offerta ufficiale al Feyenoord per Santiago Giménez. Tempistica confermata. La cifra sfiora quota 30 milioni di euro.

Il club olandese ne chiede 38-40. La trattativa continua nei prossimi giorni. Il Feyenoord vorrebbe che Giménez giocasse la prossima gara di Champions contro il Lille. Per l’attaccante messicano è pronto un contratto di 3 anni e mezzo + 1 opzionale".