Moretto: "Napoli e Milan torneranno a parlare di Musah ad inizio settimana, si ragiona sui bonus. La trattativa non è a rischio"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così della trattativa tra Milan e Napoli per Yunus Musah. Le sue parole direttamente dal suo canale Youtube:

"Napoli e Milan torneranno a parlare di Musah ad inizio settimana. E' previsto un incontro per capire come si può chiudere questa operazione. Il costo era intorno ai 26 milioni di euro, bonus compresi, poi nelle ultime ore c'è stato un blocco da parte del Napoli, ma la trattativa non dovrebbe essere a rischio. C'è la buona volontà di chiudere i conti, il divario per ora è legato ai bonus di questa trattativa".