Theo-Atletico, l'affare non si fa: Colchoneros forti su Robertson

Theo-Milan, che si fa? Ad oggi si registra una netta frenata nella trattativa tra Milan e Atletico Madrid per Theo Hernandez. Così, il difensore francese non sembra più rientrare nei piani degli spagnoli, che hanno perso interesse per il giocatore.

Infatti, come riportato da Matteo Moretto, l'Atletico Madrid si è tirato fuori dalla corsa per Theo Hernandez. Il Milan infatti, avrebbe chiesto per il francese 25 milioni di euro, mentre gli spagnoli restano fermi a 18: i Colchoneros hanno avviato i contatti con Robertson, nuovo obiettivo per la difesa.