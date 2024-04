Moretto: "Non c'è mai stata alcuna chance per la conferma di Pioli"

Matteo Moretto, in una diretta Twitch su LaFieraDelCalcio, si è espresso a più riprese sulla situazione calda riguardante la panchina del Milan per la prossima stagione, con il contestatissimo nome di Julen Lopetegui come candidato numero uno. Ecco cosa ha detto Moretto: “Devo dire che è pesante e complicato gestire questa ondata di rabbia nei confronti di una possibile scelta, alla fine io ho sempre raccontato le cose come stavano, raccontando la verità dei fatti”.

Sulla considerazione di Pioli in casa Milan, ecco cosa dice Moretto: “Non c’è mai stata nessuna chance per la conferma di Pioli, è da gennaio che la società fa determinate valutazioni. Thiago Motta è stato esplorato, però lui aveva già situazioni avanzate da altre parti e i discorsi non sono andati avanti”.