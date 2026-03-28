Moretto: "Pochissime chance che il Milan riscatti Fullkrug dal West Ham"

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Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul riscatto di Niclas Fullkrug da parte del Milan: "Uno dei temi è certamente il futuro di Fullkrug in rossonero. A gennaio vi avevo detto che, per una questione di età e di costo dell'operazione, il riscatto sarebbe stato difficile e questa linea ve la confermo anche ora. Mi dicono che ci sono pochissime chance di vedere anche il prossimo anno Fullkrug con la maglia del Milan.

Il prezzo del riscatto è di 5 milioni, dunque non così oneroso, ma il Milan sarebbe già alla ricerca di un altro centravanti fisico. Fullkrug rientrerebbe così al West Ham. Il suo rendimento in campo non ha soddisfatto e per questo si va verso il no al suo riscatto al termine di questa stagione da parte del club di via Aldo Rossi".