Moretto: "Pochissime chance che il Milan riscatti Fullkrug dal West Ham"

Moretto: "Pochissime chance che il Milan riscatti Fullkrug dal West Ham"MilanNews.it
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Oggi alle 11:32Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Matteo Moretto, in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sul riscatto di Niclas Fullkrug da parte del Milan: "Uno dei temi è certamente il futuro di Fullkrug in rossonero. A gennaio vi avevo detto che, per una questione di età e di costo dell'operazione, il riscatto sarebbe stato difficile e questa linea ve la confermo anche ora. Mi dicono che ci sono pochissime chance di vedere anche il prossimo anno Fullkrug con la maglia del Milan

Il prezzo del riscatto è di 5 milioni, dunque non così oneroso, ma il Milan sarebbe già alla ricerca di un altro centravanti fisico. Fullkrug rientrerebbe così al West Ham. Il suo rendimento in campo non ha soddisfatto e per questo si va verso il no al suo riscatto al termine di questa stagione da parte del club di via Aldo Rossi".