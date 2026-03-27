Pellegatti: “Porte degli attaccanti tutte chiuse, Estupinian al Tottenham se…”
MilanNews.it
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato diverse voci di mercato degli ultimi giorni. Queste le sue parole
“La porta è ancora chiusa per quanto riguarda gli attaccanti. Vlahovic, Kean, Retegui, Castro, tutte porte chiuse per ora. Ci sono tanti nomi per la difesa, per il centrocampo, ma la porta dell’attaccante non si apre con nessun nome. Kean è un giocatore che prenderei, però mi dicono sempre no, no, no. Per quanto riguarda le cessioni, si dice che il Tottenham, in caso rimanesse in Premier League, potrebbe essere allenata l’anno prossimo da De Zerbi e che lui potrebbe volere un suo vecchio pallino che ha allenato al Brighton ovvero Pervis Estupinian. È una notizia che è trapelata ieri.”
Pubblicità
Calciomercato Milan
Tutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!di Luca Serafini
Le più lette
2 Tutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!
3 MN - Ravezzani: "Un concetto lo espresse anche Maldini. Che Furlani si veda con Allegri molto bene, ma togliamoci dalla testa che il Milan spenda soldi per arrivare a certi tipi di giocatori"
4 Adani: "Per me l'Inter vincerà lo Scudetto, ma mi tengo il prossimo turno per capire che piega prende"
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
Primo Piano
Panucci: "Esordio in Serie A e Milan, era destino. Col primo stipendio comprai casa ai miei genitori: Berlusconi lo seppe e mi rinnovò il contratto"
Franco OrdineLeao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischio
Carlo PellegattiAllegri, il normalizzatore. Torniamo a una testa! Quella notte di febbraio. Che tristezza quel sofà!
Antonio VitielloI ruoli e i profili chiesti da Allegri sul mercato. Estate decisiva: ora o mai più. Tutti compatti per scacciare l’ipotesi ritiro
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com