Pellegatti: “Porte degli attaccanti tutte chiuse, Estupinian al Tottenham se…”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato diverse voci di mercato degli ultimi giorni. Queste le sue parole

“La porta è ancora chiusa per quanto riguarda gli attaccanti. Vlahovic, Kean, Retegui, Castro, tutte porte chiuse per ora. Ci sono tanti nomi per la difesa, per il centrocampo, ma la porta dell’attaccante non si apre con nessun nome. Kean è un giocatore che prenderei, però mi dicono sempre no, no, no. Per quanto riguarda le cessioni, si dice che il Tottenham, in caso rimanesse in Premier League, potrebbe essere allenata l’anno prossimo da De Zerbi e che lui potrebbe volere un suo vecchio pallino che ha allenato al Brighton ovvero Pervis Estupinian. È una notizia che è trapelata ieri.”