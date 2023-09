Moretto su Rafa Mir: "Trattativa Milan-Siviglia, ma non è certo che verrà trovato un accordo"

Matteo Moretto, intervenuto in diretta sul canale Twitch di Relevo, ha rilasciato queste parole sulla trattativa che è in corso tra Milan e Siviglia per Rafa Mir, attaccante spagnolo classe 1997: "Milan e Siviglia sono ancora in trattativa per Rafa Mir, ma non è garantito al 100% che l'accordo verrà trovato".