Mundo Deportivo - Asensio via dal Real: Milan e Juventus alla finestra

Marco Asensio, salvo colpi di scena, sarà lontano dal Real Madrid al termine della stagione. Nei giorni scorsi si era parlato di un preaccordo col Barcellona in vista del 2023, quando scadrà il suo contratto coi Blancos, ma secondo il Mundo Deportivo sono tanti i top club europei che stanno seguendo da vicino l’evolversi della vicenda: in Italia continuano ad essere sullo sfondo Milan e Juventus, ma le concorrenti più accreditate per i blaugrana vengono dalla Premier League. United, Arsenal, Chelsea e Liverpool hanno già preso informazioni, ma nelle ultime settimane sarebbe soprattutto l’ambizioso Newcastle ad aver attivato i contatti in tal senso.