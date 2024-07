Mundo Deportivo - Emerson Royal potrebbe rientrare nei piani del Barcellona

vedi letture

Il mercato del Milan prosegue, come continuano i contatti anche per Emerson Royal. La notizia di quest'oggi però, come riportato anche dal Mundo Deportivo, vede il Barcellona che potrebbe essere costretto a tornare sul mercato e quindi su Emerson Royal.

Infatti, Joao Cancelo, portoghese ex Inter, nella passata stagione in blaugrana, era pronto a tornare al Manchester City data la fine del prestito, ma il Barcellona ci ha ripensato e ora provare a ritrattare con i Citizens per riportare Cancelo in Catalogna. Qualora non riuscisse a trovare un accordo i nomi alternativi al portoghese sarebbero proprio Emerson Royal, già passato per il club blaugrana, e Aaron Wan-Bissaka, in forza al Manchester United.