Mundo Deportivo - Il Barça accelera per chiudere Kessie

Il Barcellona accelera per Kessie (e Christensen). A riportare la notizia, con tanto di titolone in prima pagina, è il Mundo Deportivo, che spiega che il club blaugrana sta puntando con decisione sul centrocampista in scadenza di contratto con il Milan. L'operazione non è ancora chiusa, ma le trattative sono in stato avanzato. L'obiettivo del Barça è definire l'affare il ​​prima possibile. Secondo il quotidiano spagnolo, l'annuncio della nuova destinazione di Kessie (accostato anche all'Inter) potrebbe contribuire a spegnere le polemiche, aiutando il giocatore a concentrarsi sul Milan fino al termine della stagione