Mundo Deportivo - Il Milan è interessato al giovane attaccante Collado

Il Milan è interessato all’attaccante del Barcellona B, Álex Collado poiché il futuro con la squadra catalana rimane poco chiaro. Secondo Mundo Deportivo, Collado era convinto che si sarebbe trasferito allo Sheffield United del campionato inglese durante l'estate, ma alla fine l’affare è saltato. Collado non sta trovando spazio in prima squadra come altri giovani tipo Ansu Fati, o Gavi, e dunque sta pensando di cambiare aria. Il 22enne si sta mettendo ben in mostra anche nella Youth League, e spinge per essere ceduto a gennaio. Il Milan è il club che ha mostrato più interesse.