Mundo Deportivo - Milan Femminile, in arrivo Laia Codina in prestito dal Barcellona

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, Laia Codina, difensore centrale del Barcellona, è in procinto di trasferirsi in prestito al Milan Femminile. La 21enne spagnola, che in rossonero troverà la connazionale Vero Boquete, ha scelto il progetto rossonero nonostante abbia ricevuto diverse offerte da importanti club europei come Bayern, Girondins de Bordeaux, Montpellier, Real Sociedad, Siviglia, Valencia, Betis e Madrid CFF.