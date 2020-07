Mundo Deportivo - Milan su Emerson: il Barça chiede 30 milioni

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca di un terzino destro e per questo i rossoneri non mollano la presa su Emerson, giocatore di proprietà del Barcellona che ha giocato quest'anno in prestito al Betis Siviglia. Lo riferisce il Mundo Deportivo che spiega che i blaugrana chiedono 30 milioni di euro per il brasiliano, ma a 25 milioni l'operazione potrebbe andare comunque in porto.