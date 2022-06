Nations League, Noa Lang a segno con l'Olanda: gol fantastico contro il Galles

MilanNews.it

Si è giocata questa sera Olanda-Galles, quarta giornata del gruppo 4 di League A di Nations League. Per gli Orange ha preso parte alla sfida anche Noa Lang, attaccante del Club Brugge seguito anche dal Milan. Il classe '99, partito titolare a destra nel 4-3-3 ed in campo per quasi tutta la partita, ha aperto le marcature in favore degli olandesi realizzando un grandissimo gol all'undicesimo minuto.