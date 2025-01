Nelle prossime ore incontro tra la Pimenta ed il Feyenoord per Gimenez: la volontà del ragazzo è chiara

Stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore l'agente di Santiago Gimenez, Rafaela Pimenta, ed il padre del calciatore, Christian Gimenez, incontreranno il Feyenoord per fare il futuro sul futuro dell'attaccante messicano, la cui volontà sembrerebbe essere piuttisto chiara.

Stando alla rosea, dopo essere stato sfiorato dalla possibilità di vestire rossonero in estate, Santiago Gimenez non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l'occasione di diventare un nuovo calciatore del Milan in questo calciomercato. C'è da convincere il Feyenoord a lasciarlo partire, ma la posizione del giocatore potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative, complice anche l'accordo di massima raggiunto con il Diavolo negli scorsi giorni.