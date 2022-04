Newcastle e Arsenal su Paquetá. E il Milan può guadagnarci

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Potrebbe essere la Premier League la prossima destinazione di Lucas Paquetá. Il centrocampista brasiliano, dopo le difficoltà al Milan si è rilanciato al Lione. Secondo quanto riportato dal Chronicle, l'ambizioso Newcastle ha messo gli occhi su di lui. La richiesta, si legge, si aggira attorno ai 70 milioni di euro. Sul giocatore c'è anche l'Arsenal, che in caso di qualificazione in Champions League si troverebbe in una posizione di vantaggio. Dall'altro canto, i i Magpies hanno già fatto affari con l'OL acquistando Bruno Guimaraes per 40 milioni nella finestra di gennaio. 24 anni, Paqueta in questa stagione ha raccolto 37 partite, segnando 9 reti e servendo 6 assist. Ricordiamo che in caso di trasferimento il Milan avrà diritto a una percentuale del 20%.