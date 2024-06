Niente Milan per il difensore Lloyd Kelly: è fatta col Newcastle

Per diverso tempo il Milan ha seguito il difensore inglese del Bournemouth Lloyd Kelly per andare a rinforzare e completare il proprio reparto arretrato. Il classe '98 è stato davvero vicino al trasferirsi in Serie A anche per l'interesse della Juventus, ma alla fine ha preferito rimanere in patria firmando per una delle squadre più importanti e blasonate della Premier League.

In scadenza con il Bournemouth, infatti, Kelly ha trovato un accordo per il trasferimento a parametro zero al Newcastle, che dopo la scorsa, faraonica, sessione estiva di calciomercato, è costretto a muoversi così a causa dei problemi legati al Fair Play Finanziario.