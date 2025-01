No di Pavlovic al Fenerbahce: i turchi chiudono per Skriniar

Strahinja Pavlovic non diventerà un nuovo giocatore del Fenerbahce, nonostante la trattativa con il Milan fosse ben indirizzata per una cifra leggermente superiore ai 20 milioni di euro. Complice il no del serbo, il club di Istanbul chiude per Milan Skriniar dal Paris Saint Germain. A riportarlo è il collega Matteo Moretto.

Pavlovic vuole giocarsi le sue carte in rossonero, a partire da questa sera, quando scenderà in campo da titolare per la prima volta dopo un mese e mezzo. Non solo, contro il Girona l'ex Salisburgo giocherà anche la sua prima partita sotto la gestione Conceiçao.