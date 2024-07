Non ci sono ancora offerte per Bennacer dall'Arabia Saudita

vedi letture

Tra gli obiettivi che il Milan vuole perseguire in questa sessione di calciomercato, c'è anche quello di voler sfoltire la rosa, specialmente quando arriveranno nuovi giocatori che potrebbero pestarsi i piedi con altri nel proprio reparto. In questo senso il centrocampo è sotto la lente di ingrandimento e, ancora più nel dettaglio, lo è Ismael Bennacer che potrebbe lasciare Milanello quest'estate in presenza di un'offerta seria recapitata sul tavolo della dirigenza in via Aldo Rossi.

Questa mattina Tuttosport sottolinea però che, al momento, non sono arrivate offerte per Ismael Bennacer. Il giocatore sarebbe soprattutto nei pensieri dei club della Saudi Pro League e il centrocampista algerino sarebbe anche disposto ad ascoltare delle proposte in arrivo eventuali, a patto che queste siano serie sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del progetto tecnico. Vale la pena ricordare, a margine, che Bennacer è protetto da una clausola di 50 milioni di euro.