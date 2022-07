Non solo Diallo, gli altri nomi per la difesa rossonera

MilanNews.it

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, il Milan avrebbe indicato come profilo prediletto per rinforzarsi in difesa Abdou Diallo, centrale e terzino sinistro classe '96 del Psg. Sono però tanti i nomi che vengono fatti dalle parti di via Aldo Rossi e che potrebbero costituire un occasione per i Campioni d'Italia. C'è Japhet Tanganga del Tottenham, cercato a gennaio post-infortunio di Kjaer, che arriverebbe in prestiton con diritto: nelle ultime ore, però, si sarebbe inserito il Newcastle. La sua qualità maggiore potrebbe essere l'apporto sulle palle inattive. Poi c'è il nome di Pablo Marì dell'Arsenal ma che ha giocato con buon esito all'Udinese negli ultimi sei mesi e conoscerebbe già il calcio italiano. Accostato anche Francesco Acerbi ai colori rossoneri: il centrale è in uscita dalla Lazio dopo l'arrivo di Romagnoli e screzi con l'ambiente, anche se da via Aldo Rossi non sono mai arrivate reali conferme su un interesse per il giocatore.