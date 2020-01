Non solo il Barça: il Milan deve convincere anche Todibo

Il Milan punta con decisione su Jean-Clair Todibo. I rossoneri devono convincere non soltanto il Barcellona (che vorrebbe cedere il difensore in prestito secco), ma anche il giocatore, che gradisce la destinazione milanista ma vorrebbe essere sicuro di tornare alla base a giugno, per poi valutare se rimanere al Barça o continuare l’esperienza in Italia. Come riporta La Gazzetta dello Sport, qui entra in scena il ds Massara, volato ieri sera in Spagna: il mandato del dirigente è quello di convincere Todibo ad accettare la proposta del Milan.