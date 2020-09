Il Friburgo fa sul serio per Rade Krunic. Come riporta Tuttosport, la società tedesca ha presentato un’offerta ufficiale al Milan per il bosniaco. Sul giocatore va registrato anche l’interesse del Torino, ma prima di cederlo, Maldini e Massara vogliono regalare un altro centrocampista a Pioli ed è per questo motivo che stanno temporeggiando nell’accettare la proposta del Friburgo.