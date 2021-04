Non solo Juventus e Siviglia, anche il Milan monitora la situazione di Arkadiusz Milik

Non solo Juventus e Siviglia, su Arkadiusz Milik resta molto vigile anche il Milan. A riportarlo è il portale Sportmediaset, secondo il quale i rossoneri starebbero monitorando con grande attenzione la situazione dell'attaccante ex Napoli, già in odore di addio all'Olympique Marsiglia a soli sei mesi dal suo approdo in Ligue 1.

Dopo aver infiammato la scorsa estate di calciomercato, Milik sembra così destinato a tornare già protagonista nella sessione alle porte.