Non solo Milan, anche Juve e Inter su Lucca: la valutazione è di 10 milioni

Il Milan sta monitorando con grande attenzione e interesse la situazione di Lorenzo Lucca, giovane centravanti che sta facendo benissimo in Serie B con la maglia del Pisa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del giocatore ci sono anche Inter e Juve, per questo gli uomini di mercato di via Aldo Rossi stanno pensando di accelerare, provando a bruciare la concorrenza. La valutazione dell'attaccante si aggira intorno ai 10 milioni di euro.