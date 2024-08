Non solo Milan. Per Zalewski c'è anche la soluzione Napoli

Il Romanista questa mattina ha riproposto nuovamente il nome di Nicola Zalewski in orbita Milan, ma fino a quando nell'operazione con la Roma dovesse rientrare anche Saelemaekers, l'impressione è che difficilmente vedremo l'esterno italo-polacco vestire rossonera, anche perché Paulo Fonseca non ha alcuna intenzione di privarsi di un jolly come il belga, che nel corso di questa lunga stagione come questa potrebbe tornare più che utile grazie alla sua duttilità.

Il Milan non sarebbe però l'unica squadra sulla tracce di Zalewski, visto che stamattina in edicola si parla anche di Napoli. Stando a Tuttosport, i partenopei con la Roma starebbero valutando uno scambio che potrebbe vedere coinvolto anche Cyril Ngonge, anche se al momento la situazione non si sarebbe né sbloccata né tanto meno approfondita.

Per quanto riguarda l'estero, invece, Zalewski sarebbe finito nel mirino del PSV.