Nuovo numero 9, la prima scelta rimane sempre Joshua Zirkzee

La trattativa del Milan per Joshua Zirkzee è certamente in una fase di stallo, ma questo non vuol dire che i rossoneri abbiano abbandonato l'idea di mettere le mani sull'attaccante olandese. Anzi. Come si sa i discorsi per l'acquisto del centravanti del Bologna hanno subito un forte arresto davanti alle richieste dell'agente Kia Joorabchian sulle commissioni: per il servizio il procuratore chiede 15 milioni, una cifra che i rossoneri non sono disposti a pagare in senso assoluto.

Alla situazione con l'agente si aggiunge anche la convocazione agli Europei che ha di certo posticipato tutte le trattative almeno fino a quando l'Olanda non uscirà di scena. Come sottolinea oggi Tuttosport, però, il Milan non molla l'osso e anzi continua nel suo lavoro diplomatico con l'entourage di Zirkzee nel tentativo di abbassare quantomeno le pretese sulle commissioni di Kia. Sicuramente al termine di Euro 2024 le parti si parleranno ancora e il club rossonero tornerà alla carica.