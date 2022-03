Obiettivo Berardi: Maldini ha l'ok per approfondire la questione col Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il nome di Domenico Berardi è ormai uno dei più chiacchierati in vista del mercato estivo del Milan. Il capitano del Sassuolo sarebbe il profilo ideale per la fascia destra rossonera che ha bisogno di essere rinforzata. Secondo quanto riporta stamattina la Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan sarebbe disposta a offrire 15 milioni per il cartellino del giocatore: somma che però non sarebbe gradita alla società emiliana che vorrebbe monetizzare maggiormente. Le basi per iniziare una trattativa, però, ci sono anche perché, sempre secondo quando scrive la rosea, Maldini e Massara avrebbero il benestare della proprietà per portare avanti l'operazione.