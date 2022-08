Obiettivo Diallo, il Psg vuole incassare ma il Milan spinge per il prestito

MilanNews.it

Abdou Diallo è il nome più forte per la difesa del Milan oramai da diverse settimane. Il calciatore senegalese del Psg è in uscita dal club francese che vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Il club rossonero però non vorrebbe andare oltre la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre a Parigi suggeriscono l'obbligo. Finchè non si trova la quadra, Gabbia non partirà in direzione Sampdoria e se questa non verrà trovata, il centrale italiano rimarrà a fare il quarto almeno fino a gennaio. Lo riporta oggi la Gazzetta dello Sport.