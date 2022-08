Obiettivo Onana, il Bordeaux chiede 6 milioni più bonus

MilanNews.it

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, il Milan avrebbe offerto al Bordeaux 5 milioni per Jean Onana, centrocampista originario del Camerun classe 2000. Il club francese, però, che aveva chiuso al prestito e apre solo a una cessione a titolo definitivo, chiede 6 milioni + 1 di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Una distanza, dunque, che non sembra eccessiva e che fa sperare per la buona riuscita dell'operazione.