Occasione En-Nesyri, scade nel 2025 e il costo è contenuto

vedi letture

Questa mattina il Corriere dello Sport riapre i discorsi inerenti alla ricerca di un attaccante da parte del Milan, per la prossima stagione. Sono tanti i nomi che sono stati avanzati per la prima volta o nuovamente. Tra questi, oltre a quelli di Zirkzee e David che sembrano essere un po' le prime scelte, oggi è tornato in auge anche il profilo di Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino classe 1997 che dal 2020 gioca nelle fila del Siviglia. Un profilo interessante non solo per caratteristiche ed esperienza (ha già vinto 2 Europa League e giocato una semifinale Mondiale da protagonista) ma anche per costi.

Infatti, come sottolinea il CorSport, il vantaggio di andare su un giocatore come En-Nesyri è il suo contratto in scadenza. L'accordo con il club andaluso terminerà nell'estate del 2025 e se non si trova un accordo per un prolungamento, è chiaro che gli spagnoli si guarderanno intorno già da quest'estate per non perdere il proprio attaccante a parametro zero. Per questo il Milan, volendo, potrebbe cavarsela con un'offerta inferiore ai 20 milioni di euro, cifra che al giorno d'oggi sembra essere molto vantaggiosa.