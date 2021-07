Offerta dell'Atalanta per Pobega: il Milan non vuole perdere il controllo sul giocatore

Tra i giocatori del Milan in partenza c'è anche Tommaso Pobega, reduce dal prestito allo Spezia. Come riporta il Corriere dello Sport, l'Atalanta ha chiesto il centrocampista e sarebbe disposta a pagare 12-13 milioni, mentre i dirigenti rossoneri vorrebbero studiare una formula per non perdere completamente il controllo sul giocatore.