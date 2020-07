Ole - Gaich ci ripensa: no al CSKA, il Milan torna in corsa

Sembrava ormai fatta per il trasferimento in Russia, al CSKA Mosca, dell'attaccante argentino Adolfo Gaich del San Lorenzo, 21enne sul quale era stato segnalato interessato anche il Milan. Secondo quanto riferisce Ole, ci sarebbe da considerare riaperta una pista che porta alla Jupiler League belga, ed in particolare al Club Brugge, società che aveva già provato a prenderlo nello scorso mercato invernale. Il motivo del recente ripensamento di Gaich, e del suo entourage, è in un'offerta contrattuale ritenuta troppo bassa da parte del club moscovita.