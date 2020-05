Onana, Ten Hag conferma: "Ha un accordo con il club per lasciarlo partire". Il Milan osserva

Dopo le forti parole dei giorni scorsi di Onana riguardo una sua possibile partenza, arrivano le prime conferme del suo allenatore Erik Ten Hag. Il tecnico dei lanceri, infatti, ha confermato ai microfoni della stampa olandese che il portiere cameruneense ha un accordo con il club per poter partire. Queste le sue parole: "Andre è molto importante e ovviamente non vogliamo perderlo. Ma è vero che l'anno scorso abbiamo trovato un accordo su quali passi dovremo fare se arriva il giusto club con il giusto prezzo". Ten Hag non ha specificato i club interessati: "Che io sappia al momento non sono state formulate offerte concrete all'Ajax". Il Milan, in caso di partenza Donnarumma, ha deciso di monitorare il giocatore.